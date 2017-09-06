За гаражами.

В Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержали 31-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 8 августа 2017 года. Мужчина, угрожая 12-летней девочке, затащил ее за гаражи на улице Гагарина, где надругался над ней. С места происшествия он скрылся.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда злоумышленник вел девочку через двор. Задержать его удалось 14 августа. Девочка опознала нападавшего.

Мужчина признал вину и объяснил свой поступок тем, что "бес попутал". В настоящее время он арестован, ему предъявлено обвинение. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.