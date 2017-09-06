Женщина поссорилась с соседями.

Прокуратурой Ленинского округа Тюмени направлены в суд материалы уголовного дела в отношении 56-летней женщины, которая жестоко расправилась с домашними животными соседей.

После ссоры с соседкой по коммуналке обвиняемая решила отомстить. Отыгралась женщина на соседских кошке и котенке породы мейн-кун - их она выбросила с балкона 7 этажа. Животные погибли на глазах малолетних детей, гулявших во дворе, сообщили "Уралинформбюро" в областной прокуратуре.

По данным следствия, в момент совершения этих действий тюменка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ей грозит штраф до 80 000 рублей, обязательные или исправительные работы, либо ограничение свободы сроком до года.