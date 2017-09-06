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На Ямале будут судить педофила из АстраханиСегодня в 12:35

  • Текст

Он надругался над 11 школьниками.

На Ямале в суд направлено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Астрахани, обвиняемого в педофилии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в 2015-2016 годах мужчина вступил в интимную переписку с несовершеннолетними в соцсети "ВКонтакте". Он указал ложные сведения о своем возрасте и месте жительства. Потерпевшими стали 11 детей в возрасте от 12 до 15 лет, проживающие в разных регионах России. Семеро из них - жители Нового Уренгоя.

Уголовное дело было возбуждено по двум статья - развратные и иные действия сексуального характера.

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