Возбуждено уголовное дело.

В Арамиле 5 сентября обнаружили изуродованный труп женщины. Об этом в городских группах в социальных сетях пишу местные жители.

Согласно имеющейся информации, женщине на вид 30-35 лет. Полностью обнаженное тело было найдено рядом с плотиной, на руки надеты мусорные пакеты. На выложенном в соцсетях снимке видно, что между коленями и ступнями женщины практически нет мяса – остались лишь кости. Достоверность фото не подтверждена, но по городу поползли слухи об орудующем каннибале.

"Будьте осторожны девушки мне рассказали что она все изрезана и мясо отрезано маньяк какой то", "Арамильский хирург прям...", "Через знакомого узнали только женщина около 30 лет сильно избитая.изрезаны ноги .отрезана грудь.больше ничего не выдали.сказали вечерами не ходить по Арамилю.к концу недели будем надеятся информации будет больше и конкретнее", "Разговор и был о том что маньяк канибалл" - пишут в комментариях местные жители (орфография и пунктуация авторов - прим.ред).

Жителей близлежащих домов уже опросили сотрудники полиции, но никто не смог опознать женщину.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". От более подробных комментариев в ведомстве воздержались.