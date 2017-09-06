Как организатора.

Заместителю гендиректора ООО "Газпромнефть-Хантос" предъявили обвинение в организации мошенничества в особо крупном размере. Он арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

"Уголовка" касается так называемого "рыбного дела". По данным следствия, в 2015 году предприятие выделило более 23 миллионов рублей на выпуск мальков сибирского осетра в реку Иртыш (в рамках компенсационных работ). Принять работы должен был представитель Росрыболовства, однако при заключении договора деньги были похищены.

"На основе конкурса с тюменским предпринимателем был заключен договор на поставку 265 тысяч мальков. Мероприятие прошло в присутствии сотрудника Росрыболовства. Подписанный им акт стал основанием для оплаты работ со стороны "Газпромнефть-Хантос". В настоящее время "Газпромнефть-Хантос" направил в следственные органы заявление о признании себя потерпевшей стороной, а также планирует подать иск о взыскании убытков", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

На сегодняшний день насчитываться пять фигурантов по "рыбному делу". Среди них числится и директор БУ "Природный парк "Самаровский чугас".

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