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Коммунальщики Белоярки попали под "уголовку"Сегодня в 17:04

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За задержку зарплат.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении МУП "Новые технологии" Белоярского ГО.

"Дело расследуется по факту частичной невыплаты заработной платы свыше 3 месяцев", - пояснил "Уралинформбюро" официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга.

"Новые технологии" занимаются в Белоярском ГО подачей тепла и обеспечением водоснабжения. В тревожные сводки МУП угодил еще осенью 2016 года, когда стали поступать первые сигналы о задержках зарплаты работникам. Тогда на предприятии пояснили, что задолженность перед людьми "текущая" и будет погашена в ближайшее время.

Спустя полгода проблема не исчезла. Проверка МУПа Счетной палатой города признала предприятие убыточным. Получить комментарий у руководителя "Новых технологий" Владимира Юрлова не получилось – на звонки отвечают, что он "находится в разъездах". В администрации Белоярского ГО аналогичная ситуация.

Как рассказал "Уралинформбюро" местный депутат Иван Десятков, задолженность по предприятию на сегодня составляет 7,4 миллиона рублей: "Говорят, что денег нет, что дебиторская задолженность от населения большая – порядка 150 миллионов рублей. У самого МУПа около 200 миллионов рублей долга перед газовиками и энергетиками".

При этом "Новые технологии" продолжают "тянуть" деньги из бюджета ГО. "Весной выделялось 26 миллионов рублей. Администрация настаивает на муниципальных гарантиях, давит на депутатов, чтобы дали гарантии, которые впоследствии не возвращаются".

Стоит напомнить, что 2 года подряд в Белоярском ГО срывался отопительный сезон. "Шансы" на это есть и в 2017 году: "Конкурс на заключение договора аренды с котельной не состоялся, поскольку заявились только "Новые технологии". И как затапливаться будем, никто из депутатов не понимает", - заключил Десятков.

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