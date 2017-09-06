В Сургуте неизвестный пырнул ножом посетителя "Евросети"Сегодня в 18:24
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Во время ограбления.
Вечером 6 сентября 2017 года в Сургуте неизвестный ограбил павильон "Евросеть" на улице Ленина.
"По предварительным данным, неизвестный мужчина в медицинской маске забежал в павильон и забрал из кассы деньги. Его попытались задержать очевидцы, одного из них он ранил ножом и скрылся. Потерпевшего доставили в больницу. Нападавшего разыскивают. На месте работают полицейские", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель городского УМВД Елена Ким.
По словам очевидцев, убегающий злоумышленник избавился от куртки и маски.
Нынешний инцидент заставил горожан вспомнить об августовском преступлении: "Сургут ещё от 19-го августа не отошёл, все друг на друга с опаской смотрят на остановках, в магазинах, а тут снова понажовщина и в центре города страшно жить становится придётся газовым балкончиком обзавестись", - написала в паблике "К-Информ" сургутянка Анастасия (орфография и пунктуация автора- прим. ред.).
Стоит напомнить, что 19 августа 2017 года в центре Сургута 19-летний молодой человек напал с ножом на прохожих. Тогда пострадали 8 человек, преступника ликвидировали. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство". Тем не менее, власти не усматривают признаков теракта в произошедшем. Расследуется уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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