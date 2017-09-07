Экс-прокурора Прикамья задержали в ЕгиптеСегодня в 09:53
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И этапировали в Москву.
Экс-прокурора Прикамья, бывшего главу Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александра Кондалова в ночь на 6 сентября 2017 года задержали в Египте. В настоящее время он находится в московском СИЗО Лефортово, пишет "В курсе.ру" со ссылкой на собственные источники.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", уголовное дело в отношении Кондалова было возбуждено в марте. Ему вменяют превышение полномочий. По версии следствия, Кондалов преступил закон при утверждении свидетельств о регистрации особо опасных производственных объектов (ОПО) нескольких промышленных предприятий. В документы были внесены ложные сведения о более низком классе опасности объектов. Это сократило расходы на их содержание, а бюджет недосчитался порядка 100 миллионов рублей экологических платежей. Вместе с тем были созданы предпосылки для возникновения ЧС.
Александр Кондалов возглавлял Западно-Уральское управление Ростехнадзора с 2009 года. До этого на протяжении девяти лет руководил прокуратурой Пермского края.
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