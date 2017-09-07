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На Южном Урале куратор "группы смерти" просится на свободу из-за болезниСегодня в 11:05

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Суд отказал.

Еткульский райсуд Челябинской области продлил на месяц арест куратору "группы смерти" Илье Сидорову. Он останется в СИЗО до 5 октября 2017 года включительно, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Обвиняемый просил выпустить его из следственного изолятора в связи с тяжелой болезнью, однако его доводы не нашли подтверждения.

26-летний москвич обвиняется в доведении до самоубийства 14-летней местной школьницы из Еткуля. В середине мая девочка пыталась покончить с собой из-за участия в виртуальной игре "Синий кит", но врачам удалось ее спасти. По данным следствия, по игре ее вел именно Сидоров.

Молодого человека задержали в Москве и этапировали на Южный Урал. Он признал вину.

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