Ночью.

В ночь на 6 сентября 2017 года в Екатеринбурге 13 налетчиков с палками ворвались в торговый центр "Кит" на Амундсена. Они разбили витрины в бутиках "Связной" и "Билайн", избили охранников и похитили сотовые телефоны.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, в настоящее время задержаны 7 человек. Остальных разыскивают.

"Все задержанные являются гражданами среднеазиатских республик. При этом двое - несовершеннолетние 2000 года рождения. В настоящее время в полицию поступило заявление от пострадавшего охранника. Часть похищенного удалось изъять. Материалы проверки переданы в следственный комитет", - добавили в пресс-группе городского УМВД.

СКР возбудил дело по ст.162 УК РФ (разбой).