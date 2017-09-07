Дело погубившей дочь тюменки с ВИЧ вернули в судСегодня в 13:54
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Материалы рассмотрит новый состав.
Тюменский облсуд отменил решение Калининского райсуда о прекращении уголовного дела в отношении ВИЧ-инфицированной женщины, отказавшейся лечить свою зараженную дочь. Материалы направлены на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.
Тюменка родила девочку в июне 2014 года. Горожанка отрицала существование вируса иммунодефицита человека, сама отказывалась от лечения и не допускала врачей к ребенку. Более того, она продолжала грудное кормление, увеличивая риск заражения. В апреле 2017 года девочка умерла. Согласно судебно-медицинской экспертизе, лечение позволило бы значительно увеличить продолжительность ее жизни.
Женщине было предъявлено обвинение статье "Причинение смерти по неосторожности". Ей грозило до двух лет лишения свободы. Однако в суде отец умершей девочки, признанный потерпевшим, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с супругой. Он пояснил, что "простил жену, претензий к ней не имеет, она загладила вред и принесла извинения". В итоге суд прекратил дело.
Однако прокуроры не согласны с решением суда. Они уверены, что загладить нанесенный вред невозможно, и настаивают на уголовном наказании для тюменки, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
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