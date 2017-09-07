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Насильник 10-летней пермячки потребовал смягчения приговораСегодня в 15:35

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Ему дали пожизненное.

46-летний таксист из Перми, осужденный на пожизненное заключение в колонии особого режима за изнасилование и убийство 10-летней девочки, обжаловал приговор в Верховном суде РФ. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе краевого суда.

Преступление было совершено 2 марта 2017 года. Водитель насильно усадил школьницу в машину, вывез ее в безлюдное место, изнасиловал и убил, а тело закопал в снегу.

Злоумышленника задержали на следующий день. Оказалось, что ранее он провел 15 лет за решеткой за изнасилование другого ребенка. Экспертиза выявила у мужчины психическое расстройство.

Ранее по теме:
Пермский таксист сел пожизненно за убийство 10-летней девочки

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