Его искали 2 недели.

Полицейские задержали дальнобойщика, который насмерть сбил мотоциклиста на трассе Пермь - Екатеринбург.

Страшная авария произошла в ночь на 24 августа 2017 года под Первоуральском. 50-летний екатеринбуржец за рулем фуры MAN поворачивал налево в нарушение требований дорожных знаков и разметки. Он зацепил попутный мотоцикл Honda. 26-летний байкер погиб на месте. Дальнобойщик скрылся с места ДТП.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемого искали 2 недели.

Виновник аварии пояснил, что не сразу понял, что сбил мотоциклиста. А осознав, что случилось, он испугался ответственности и скрылся.

Следует отметить, что в 2005 году подозреваемого уже судили за смертельное ДТП. А в 1991 году он отбывал наказание за хулиганство в исправительной колонии Камышлова.

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