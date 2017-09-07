На Среднем Урале задержали устроившего смертельное ДТП дальнобойщика Сегодня в 17:23
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Его искали 2 недели.
Полицейские задержали дальнобойщика, который насмерть сбил мотоциклиста на трассе Пермь - Екатеринбург.
Страшная авария произошла в ночь на 24 августа 2017 года под Первоуральском. 50-летний екатеринбуржец за рулем фуры MAN поворачивал налево в нарушение требований дорожных знаков и разметки. Он зацепил попутный мотоцикл Honda. 26-летний байкер погиб на месте. Дальнобойщик скрылся с места ДТП.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемого искали 2 недели.
Виновник аварии пояснил, что не сразу понял, что сбил мотоциклиста. А осознав, что случилось, он испугался ответственности и скрылся.
Следует отметить, что в 2005 году подозреваемого уже судили за смертельное ДТП. А в 1991 году он отбывал наказание за хулиганство в исправительной колонии Камышлова.
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