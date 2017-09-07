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Смерть ребенка в больнице Челябинска вылилась в "уголовку"Сегодня в 17:47

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Врачи "просмотрели" болезнь.

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летнего ребенка в больнице. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного СУ СКР. Мальчик скончался в ночь на 15 июля 2017 года в медучреждении Металлургического района.

Ранее родители обратились в другую больницу из-за высокой температуры у ребенка. Но врачи не диагностировали болезнь, от которой ребенок скончался. По предварительным данным, он умер от менингита.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее по теме:
В Челябинске умер 3-летний ребенок

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