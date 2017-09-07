К ним обратился правозащитник.

Свердловские прокуроры проверяют информацию об избиении ирбитчанина, который поджег ККТ "Космос".

"Устное обращение поступило, оно оформлено и будет рассмотрено в порядке, предусмотренном федеральным законодательством", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Предположения о том, что Денис Мурашов мог быть избит после задержания, высказал правозащитник Вячеслав Башков на основании снимков, размещенных в СМИ. Журналисты сфотографировали ирбитчанина в Ленинском райсуде , когда для него избирали меру пресечения. На лице мужчины был сильный отек. Не исключено, что он появился после полученных им ожогов.

39-летний свердловчанин на УАЗе на полной скорости въехал во входную группу "Космоса" 4 сентября 2017. Он поджег автомобиль. С машины огонь перекинулся на здание. Мужчину задержали, когда он обратился в больницу с жалобами на ожоги.

По одной из версий, ирбитчанин совершил преступление в качестве протеста против выхода фильма "Матильда". По имеющимся данным, Мурашов состоит на учете у психиатра. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Суд заключил свердловчанина под арест. Мужчину отправят на психиатрическую экспертизу.

Ранее по теме:

Поджигателя "Космоса" проверят на вменяемость