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Бывшим чиновникам Миасса грозит "уголовка"Сегодня в 18:49

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Из-за мусорного контракта.

Экс-чиновники администрации Миасского городского округа могут попасть под "уголовку". Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По информации местных СМИ, в 2011 году госслужащие заключили с коммерческой фирмой контракт на проведение изыскательских работ по созданию нового полигона ТБО. Подрядчик не выполнил задание, тем не менее, ему перечислили 9,8 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Следователи намерены добиться возвращения денег в городской бюджет.

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