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Погубивший семью в ДТП свердловчанин сел почти на 6 летСегодня в 10:27

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И заплатит 2 миллиона.

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Сухоложского района, признав его виновным в гибели семьи из 3 человек в ДТП. Он проведет 5 лет 11 месяцев в колонии-поселении. Кроме того, он должен заплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Авария произошла 22 марта 2017 года. Пьяный обвиняемый, не имея водительских прав, сел за руль Ford Focus. Он нарушал ПДД, о чем очевидцы сообщили сотрудникам полиции. На дороге Камышлов - Сухой Лог наряд ГИБДД попытался остановить иномарку. Уходя от погони, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114.

В "четырнадцатой" ехала семья из трех человек. Супруги и их сын-инвалид скончались на месте. Еще одна пассажирка ВАЗа получила тяжелые травмы.

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