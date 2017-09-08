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"Искали лысого": в Нижневартовске около магазина произошла перестрелкаСегодня в 10:49

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Пострадал мужчина.

Поздним вечером 7 сентября 2017 года в Нижневартовске около одного из продуктовых магазинов произошла драка со стрельбой.

"Зашли 2 парня в Птаху искали лысого, перевернули часть магазина, выстрел, 2 парня сбежали, это все что я видела, авария и ГАИ уже там были", - написала Ольга Рахманова в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В пресс-службе югорского УМВД подтвердили "Уралинформбюро" факт потасовки. По словам 37-летнего потерпевшего, неизвестный молодой человек ударил его рукояткой от пистолета и выстрелил в воздух. Спустя некоторое время был задержан подозреваемый - 29-летний местный житель. Оба участника конфликта были пьяны.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Следует отметить, что подобные конфликты для Нижневартовска не редкость. В частности, в конце июля 2017 года произошла перестрелка около ТЦ "Городок". Повздорили две компании мужчин. В результате стрельбы пострадали 3 человека.

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