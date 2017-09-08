Ей вынесли приговор.

Каменский райсуд вынес приговор 86-летней жительнице села Маминское, признав ее виновной в хищении 254 тысяч рублей у подруги. Пожилой женщине назначили 1 год условно с испытательным сроком в 1,5 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Установлено, что с 2012 по 2016 год обвиняемая получила на хранение от подруги 280 тысяч рублей. Деньги злоумышленница тратила их на личные нужды. Узнав об этом, потерпевшая обратилась в полицию.

Обвиняемая вину признала и раскаялась в содеянном. В ходе расследования также выяснилось, что это не первый случай, когда она обманывала знакомых. Женщина регулярно занимала деньги, но не торопилась их возвращать. Многие скончались, не дождавшись возвращения займа.