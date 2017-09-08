×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-глава югорской ГИМС пойдет под судСегодня в 14:16

  • Текст

За прогулы.

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника регионального центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе уральского СУ СКР на транспорте. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве с использованием служебного положения и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По версии следствия, в 2015-2016 годах мужчина несколько раз оформлял себе отпуск, не имея на то законных оснований, и проводил время за границей. Таким образом, он не выполнял возложенные на него должностные обязанности, но, находясь на отдыхе, продолжал получать заработную плату. Ущерб государству сыщики оценили в 170 тысяч рублей, также в обвинении идет речь об ущербе деловой репутации МЧС России.

Кроме того, при обыске в доме обвиняемого были обнаружены и изъяты 323 спортивно-охотничьих патрона, которые он приобрел и хранил незаконно.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×