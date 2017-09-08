За прогулы.

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника регионального центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе уральского СУ СКР на транспорте. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве с использованием служебного положения и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По версии следствия, в 2015-2016 годах мужчина несколько раз оформлял себе отпуск, не имея на то законных оснований, и проводил время за границей. Таким образом, он не выполнял возложенные на него должностные обязанности, но, находясь на отдыхе, продолжал получать заработную плату. Ущерб государству сыщики оценили в 170 тысяч рублей, также в обвинении идет речь об ущербе деловой репутации МЧС России.

Кроме того, при обыске в доме обвиняемого были обнаружены и изъяты 323 спортивно-охотничьих патрона, которые он приобрел и хранил незаконно.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.