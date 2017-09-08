Приговор вступил в силу.

Приволжский окружной военный суд вынес приговор 24-летнему жителю Ноябрьска Эдуарду Кононскому, который пытался вступить в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство". Он проведет 5 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Тюменской области.

Молодой человек принял решение вступить в ряды ИГИЛ в октябре 2016 года, когда проживал в Тюмени. Он изучил пропагандирующие материалы организации, купил снаряжение, необходимое для участия в боевых действиях, а также приобрел экстремистскую литературу.

Он планировал доехать до Самары, оттуда вылететь в Турцию и пересечь границу с Сирией. Чекисты задержали молодого человека на трассе Тюмень - Курган.