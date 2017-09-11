За делом об истязании приемной девочки в Первоуральске приглядят из Москвы10 сентября в 20:01
- Текст
По поручению Бастрыкина.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль дело об истязании приемной девочки в первоуральской семье.
По данным следствия, 38-летняя учительница начальных классов взяла на воспитание девочку в 2011 году. С октября 2015 года по май 2017-го она систематически избивала ребенка ремнем.
Правоохранителям стало известно об этом только летом 2017 года. Девочку забрали из семьи и поместили в учреждение социального профиля. Ей оказывается психологическая помощь.
В отношении ребенка и подозреваемой женщины проводятся судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы. Наряду с этим проводится отдельная доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) представителей органов опеки, которые должным образом не контролировали пребывание девочки в семье.
"Необходимо отметить, что это далеко не первый случай, когда в работе должностных лиц органов опеки имеются подобного рода недочеты. По итогам этой доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.
Ранее по теме:
Первоуральского учителя заподозрили в избиении приемной дочери
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 03:47
Решетников одержал убедительную победу в Прикамье
На выборах губернатора.Сегодня в 03:36
Носов на выборах мэра ушел за 90%
Как и 5 лет назад.10 сентября в 22:59
В Екатеринбурге Куйвашев не набирает половины голосов избирателей
На губернаторских выборах.10 сентября в 22:25
Евгений Куйвашев побеждает на губернаторских выборах "в одну калитку"
Можно ложиться спать.10 сентября в 20:03
Голосование на выборах в Свердловской области завершилось
Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.10 сентября в 20:01
За делом об истязании приемной девочки в Первоуральске приглядят из Москвы
По поручению Бастрыкина.10 сентября в 19:40
В Москве задержали топ-менеджера "Роснефти" из Каменска-Уральского
Сообщают СМИ.10 сентября в 19:24
Каждый третий избиратель проголосовал на выборах в Прикамье
Голосование завершится в 22.00.10 сентября в 19:18
В Югре пострадавшим пассажирам поезда выплатят материальную помощь
Распорядилась Комарова.10 сентября в 19:10
Явка на выборах в Свердловской области перевалила за треть
До закрытия участков остается меньше часа.10 сентября в 18:44
Жители "челябинской Рублевки" проигнорировали довыборы в горсобрание депутатов
Явка – ниже 10%.10 сентября в 18:35
На Среднем Урале выпал первый снег
За Североуральском.10 сентября в 18:11
"Десятку" разорвало пополам в ДТП в Челябинске
Переднюю часть расплющило.10 сентября в 17:54
Военные из Лесного жалуются на "приказ" голосовать за определенных кандидатов
Отказавшимся грозит лишение премии.10 сентября в 17:34
"Ирма" осушила Атлантический океан у Багамских островов
И отправилась в Америку
Главные новости
- Сегодня в 03:47Решетников одержал убедительную победу в Прикамье
- Сегодня в 03:36Носов на выборах мэра ушел за 90%
- 10 сентября в 22:59В Екатеринбурге Куйвашев не набирает половины голосов избирателей
- 10 сентября в 22:25Евгений Куйвашев побеждает на губернаторских выборах "в одну калитку"
- 10 сентября в 20:03Голосование на выборах в Свердловской области завершилось
Аналитика
"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"
Под обещание Рогозина.
Смотрите: Россель на фотографиях и без
За месяц до юбилея.
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.