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За делом об истязании приемной девочки в Первоуральске приглядят из Москвы10 сентября в 20:01

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По поручению Бастрыкина.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль дело об истязании приемной девочки в первоуральской семье.

По данным следствия, 38-летняя учительница начальных классов взяла на воспитание девочку в 2011 году. С октября 2015 года по май 2017-го она систематически избивала ребенка ремнем.

Правоохранителям стало известно об этом только летом 2017 года. Девочку забрали из семьи и поместили в учреждение социального профиля. Ей оказывается психологическая помощь.

В отношении ребенка и подозреваемой женщины проводятся судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы. Наряду с этим проводится отдельная доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) представителей органов опеки, которые должным образом не контролировали пребывание девочки в семье.

"Необходимо отметить, что это далеко не первый случай, когда в работе должностных лиц органов опеки имеются подобного рода недочеты. По итогам этой доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

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