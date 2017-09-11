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На Ямале школьница родила в поезде и выбросила младенца в окноСегодня в 09:24

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Возбуждено дело.

В ЯНАО на перегоне Харп - Лабытнанги обнаружили труп новорожденного мальчика. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство малолетнего", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

В скором времени была установлена личность матери. Ей оказалась несовершеннолетняя жительница Приуральского района. По предварительным данным, она родила в туалете поезда "Москва - Лабытнанги", а младенца выбросила из окна.

Следует отметить, что несовершеннолетняя ехала в сопровождении 35-летней матери.

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