В подъезде.

10 сентября 2017 года в Челябинске в микрорайоне Чурилово зарезали двух молодых людей.

Как сообщили "Уралинформбюро" местные жители, незадолго до трагедии в магазине поблизости у них произошел конфликт с двумя другими мужчинами. Один из них достал нож и погнался за челябинцами. Он настиг горожан в подъезде дома №3 по улице Духова и зарезал.

Продавец вызвала охранников, которые скрутили подозреваемых и передали полицейским.

В пресс-службе регионального СУ СКР пообещали предоставить комментарий позже.