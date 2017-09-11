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Пермяк ответит за избиение незнакомца до смертиСегодня в 10:51

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Ему грозит 15 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Чусового. Он обвиняется в избиении незнакомца до смерти, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Ранним утром 15 июля 2017 года на улице повздорили две пьяные компании молодых людей. Обвиняемый несколько раз ударил 21-летнего оппонента, а затем перебросил его боковым переворотом от себя. При падении потерпевший ударился виском об асфальт, получив смертельную травму.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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