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Пропавшего в Каменске-Уральском юношу нашли мертвымСегодня в 10:53

  • Текст

Его искали в течение недели.

10 сентября 2017 года в Каменске-Уральском в воде у городской плотины нашли тело 17-летнего юноши, пропавшего неделю назад. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, организована проверка. Внешних следов криминала на теле не обнаружено. Труп направлен на экспертизу.

По данным издания ku66, в ночь на 3 сентября 2017 года в кафе "у Пушки" у свердловчанина произошел конфликт с неизвестными из-за женщин. Юноша в сопровождении двух мужчин вышел из заведения, после чего его никто не видел.

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