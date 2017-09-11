Их задержали.

В ночь на 10 сентября 2017 года в Челябинске двое молодых людей избили и ограбили 23-летнего следователя.

"Такое происшествие у нас зарегистрировано. Нападавшие - молодые люди 19 и 20 лет. Они задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). По травмам пострадавшего информации нет", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.