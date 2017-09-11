Его обвиняют в покушении на убийство.

37-летний житель Екатеринбурга предстанет перед судом за взрыв гранаты в феврале 2017 года. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство более двух лиц из хулиганских побуждений, совершенном общеопасным способом, незаконном приобретении, хранении, ношении взрывного устройства и умышленном повреждении чужого имущества.

24 февраля 2017 года во дворе дома на улице Уральских рабочих произошел взрыв. Мужчина после конфликта с местными жителями взял ручную осколочную гранату, выдернул чеку и бросил ее в сторону спорщиков. В зоне взрыва оказался припаркованный автомобиль случайного свидетеля. В результате взрыва гранаты машина была существенно повреждена.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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