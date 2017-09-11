×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Взорвавший гранату екатеринбурженец пойдет под судСегодня в 11:40

  • Текст

Его обвиняют в покушении на убийство.

37-летний житель Екатеринбурга предстанет перед судом за взрыв гранаты в феврале 2017 года. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство более двух лиц из хулиганских побуждений, совершенном общеопасным способом, незаконном приобретении, хранении, ношении взрывного устройства и умышленном повреждении чужого имущества.

24 февраля 2017 года во дворе дома на улице Уральских рабочих произошел взрыв. Мужчина после конфликта с местными жителями взял ручную осколочную гранату, выдернул чеку и бросил ее в сторону спорщиков. В зоне взрыва оказался припаркованный автомобиль случайного свидетеля. В результате взрыва гранаты машина была существенно повреждена.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее по теме:
Гранату на екатеринбургском Уралмаше взорвал Король

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×