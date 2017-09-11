Он не вызвал скорую, пока не допил.

53-летнему жителю Лабытнанги предъявили обвинение в убийстве приятельницы. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 7 сентября 2017 года. Обвиняемый выпивал в гостях у 43-летней женщины. Ночью хозяйка начал выгонять мужчину, но тот увидел, что спиртное еще не закончилось, и задушил собутыльницу.

Допив оставшийся алкоголь, злоумышленник вызвал скорую помощь и покинул квартиру. В скором времени его задержали.