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На Южном Урале за покушение на убийство ребенка осудили пенсионеркуСегодня в 13:15

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На 8 лет.

Уйский районный суд признал 64-летнюю местную жительницу виновной в покушении на убийство новорожденного ребенка. Женщину приговорили к 8 годам в колонии общего режима, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ночь на 1 января 2017 года в поселке Токмасский пенсионерка проникла в дом соседей и выкатила коляску с двухнедельной девочкой на улицу. На ребенке была только легкая домашняя одежда, температура же опустилась до минус 9 градусов. Чтобы ребенка не нашли, женщина выключила свет во дворе. Отец девочки обнаружил ее утром, у младенца было сильное переохлаждение, но она выжила.

На преступление пенсионерку толкнула ревность. Накануне она поссорилась с местной жительницей из-за мужчины. Девочка в коляске – внучка "соперницы".

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