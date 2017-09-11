Пуля попала в мать должника.

В Челябинске по факту стрельбы коллектора по окнам дома возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 1 сентября 2017 года на улице 50 лет ВЛКСМ. Неизвестный выстрелил из травматического оружия в окно на первом этаже. Пуля попала в бровь женщине, позже ей наложили три шва. По словам очевидцев, таким образом коллектор решил напомнить о 2-тысячном долге сына потерпевшей.

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