В Сургуте в овраге нашли труп таджикаСегодня в 14:57
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Возбуждено дело.
В Сургуте в районе улицы Западной в овраге нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, личность погибшего установлена. Это 30-летний уроженец Таджикистана. Он числился пропавшим без вести с 3 сентября 2017 года. Тело мужчины направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). На причастность к совершению преступлению проверяется 22-летний земляк погибшего.
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