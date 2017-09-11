Его будут судить.

В суд передано уголовное дело в отношении 24-летнего жителя ЯНАО, обвиняемого в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

Преступление было совершено 7 июля 2017 года в селе Красноселькуп. Молодой человек повздорил с приятелем и более 20 раз пырнул его ножом.

Как выяснилось, оба нигде не работали, злоупотребляли алкоголем и ранее были судимы.