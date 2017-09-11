Полицейские "шерстят" автомобили.

11 сентября из тюменской ОКБ №2 сбежал 34-летний Александр Хвастунов. Мужчина был арестован по подозрению в серии краж, но по состоянию здоровья находился в больнице, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Мужчина был прикован наручниками к спинке кровати. Во время побега он унес ее с собой. Сотрудники полиции организовали полный комплекс мероприятий, направленых на задержание беглеца. Как сообщают очевидцы, на трассе Тюмень - Екатеринбург идет сплошная проверка автомобилей.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Хвастунова, просят сообщить ее по телефонам: 8 (3452) 793–023, 794–803 или 291–600.