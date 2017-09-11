Ее зарезали в частном доме.

В Кургане ищут подозреваемых в убийстве и покушении на двойное убийство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, труп женщины с признаками насильственной смерти нашли утром 9 сентября 2017 года в частном доме в поселке Северный. Оттуда же в больницу доставили мужчину со множественными ранениями.

Обстоятельства выясняются.