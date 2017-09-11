Разыскивая должника.

В Челябинске судебные приставы задержали за миллионный долг предпринимателя из Курганской области. Как выяснилось, мужчину искали 20 лет за двойное убийство в одном из городов России.

Злоумышленник скрывался долгое время благодаря тому, что нашел чужой паспорт и присвоил себе персональные данные другого человека. Его вычислили через торгового партнера.

В настоящее время мужчина арестован, ему предъявлено обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зауральского УФССП.