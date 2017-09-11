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Пермяка признали виновным в смерти пациента дома престарелыхСегодня в 18:25

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Будет "отрабатывать".

В Прикамье суд признал местного жителя виновным в причинении смерти по неосторожности. В мае 2017 года по его вине погиб пациент психоневрологического интерната, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина приехал в еловский филиал Чайковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, в поселке Фаор Еловского района. Он припарковал свой автофургон "ГАЗ", но не поставил его на ручной тормоз. Автомобиль откатился и наехал на пациента интерната. От полученных травм он скончался на месте.

Виновного приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

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