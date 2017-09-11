Подозреваемого в кражах.

В Тюмени сотрудники полиции задержали подозреваемого, совершившего побег из медицинского учреждения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Ранее 34-летний Александр Хвастунов был арестован по подозрению в совершении серии краж. По состоянию здоровья он находился в ОКБ № 2, откуда и совершил побег утром 11 сентября. Примечательно, что мужчина был прикован наручниками к изголовью больничной койки. Сбежал он вместе со спинкой кровати.

В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Вернули ли правоохранители часть койки в больницу, не уточняется.

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