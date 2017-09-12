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В Тюмени водителя автогрейдера будут судить за гибель пенсионераСегодня в 10:41

  • Текст

В ДТП.

В Центральный райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении водителя автогрейдера, по вине которого в ДТП погиб мужчина. Подсудимому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла 29 июля 2017 года на нерегулируемом перекрестке улицы Омутинской с объездной дорогой. 54-летний водитель автогрейдера при развороте не пропустил ВАЗ-2105. 65-летний шофер "пятерки" скончался на месте.

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