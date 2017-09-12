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Директор УК в Североуральске пойдет под суд за невыплату зарплатыСегодня в 10:55

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Деньги шли на его получку.

Прокуратура Североуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО "УК "Веста". Он обвиняется в невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстных целей. Уголовное дело направлено в Североуральский городской суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, с марта по май 2016 года директор управляющей компании не выдал заработок 67 сотрудникам предприятия на сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Деньги он направил на выплату повышенной зарплаты себе и другим руководителям.

ООО "УК "Веста" уже привлекалась к ответственности за нарушение трудового законодательства. С компании взимались штрафы. Кроме того, в январе 2016 года была введена процедура конкурсного производства. С того момента управляющая компания погасила задолженности по заработной плате на сумму свыше 18,3 миллиона рублей. В настоящее время остаток задолженности составляет 3 миллиона рублей.

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