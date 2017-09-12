Они арестованы.

В Тюмени по подозрению в серии покушений на кражу из банкомата задержали двух мужчин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УМВД.

По данным следствия, злоумышленники познакомились в Ялте. Для будущих преступлений они выбрали Тюмень, где затем работали по следующей схеме: закачивали внутрь банкоматов газ и подрывали их. При этом мужчинам ни разу не удалось достать из устройств деньги.

Установлена причастность подозреваемых к трем покушениям на кражу. В настоящее время они арестованы.