От страховщиков.

В Перми 40-летний местный житель признан виновным в мошенничестве в сфере страхования в крупном размере. "Злоумышленник обманным путем получил страховые вознаграждения на сумму свыше 8 миллионов рублей за якобы утраченное здоровье", – сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина застраховался в трех компаниях. После этого у него диагностировали тяжелое заболевание. Пермяк обратился за страховыми выплатами. Две организации за наступление страхового случая выплатили ему в общей сложности свыше 8 миллионов рублей. Еще с одной компании гражданин намеревался получить порядка 7 миллионов рублей, но сотрудники усомнились в предоставленных документах и обратилась в полицию. Следствие установило, что злоумышленник не был болен, а медицинское обследование за него прошел другой человек.

Суд приговорил виновного к 3,5 года в колонии общего режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей. Также он обязан возместить причиненный ущерб.