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Южноуральский живодер повесил на помойке собакуСегодня в 11:46

  • Текст

Его приговорили к обязательным работам.

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Кусы, признав его виновным в убийстве собаки. Мужчине назначили 280 часов обязательных работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кусинец, испытывая неприязнь к бездомным собакам, накинул одной из них петлю на шею из синтетического шнура. Он довел животное до мусорного контейнера, один конец шнура закрепил на деревянном каркасе, а другой потянул на себя. Живодер продержал собаку в подвешенном состоянии 10 минут - пока она не погибла.

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