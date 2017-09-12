Летательный аппарат рухнул с неба.

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины за организацию полетов на паралете. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе уральского СУ на транспорте СКР.

Мужчина предлагал всем желающим за деньги полеты над Курганом. 12 августа 2017 года воздушное судно с находящимся на его борту пассажиром рухнуло с высоты на землю. Пассажир получил ушибы и ссадины.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, организатору полетов грозит до двух лет лишения свободы.