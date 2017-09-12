Его нашли спустя несколько месяцев.

В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение в убийстве 22-летнему гражданину одной из среднеазиатских республик.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 13 мая 2017 года на улице Чехова. Обвиняемый из личной неприязни зарезал своего 24-летнего родственника и уехал из уральской столицы.

Злоумышленника задержали 8 сентября в Пензенской области. Он признал вину. В настоящее время молодой человек находится под стражей.