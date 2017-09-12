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Прокуратура обжаловала приговор экс-главе АМУРаСегодня в 15:21

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Оправдательный.

Прокуратура обжаловала приговор экс-директору ЗАО "Автомобили и моторы Урала" (АМУР) Павлу Чернавину. Об этом "Уралинформбюро" сообщила официальный представитель свердловского надзорного ведомства Марина Канатова.

Чернавина обвиняли в мошенничестве и незаконном получении кредита. В августе 2009 года на АМУРе была запущена процедура банкротства. Экс-директор завода предоставил в арбитражный суд векселя на 1,2 миллиарда рублей, якобы выданные ему предприятием. Арбитраж учел его требования. Но позже, по версии следствия, выяснилось, что векселя не были обеспечены какими-либо обязательствами, и Чернавин не имел права требовать деньги с завода.

Кроме того, следствие считает, что в 2008-2009 годах экс-директор по подложным документам оформил на предприятие три кредита на 12,5 миллиона долларов США (около 350 миллионов рублей). Денег банк не дождался.

Прокуратура требовала отправить Чернавина за решетку на 7 лет, однако в начале августа Ленинский райсуд Екатеринбурга полностью оправдал его.

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