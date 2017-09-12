Расследование завершено.

В Югре перед судом предстанет командир легкомоторного самолета А-22. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека, сообщили "Уралинформбюро" в уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Самолет потерпел крушение 16 августа 2016 года в 85 километрах от Урая. По версии следствия, командир судна, выполняя разворот, слишком сильно накренил машину и сбросил скорость. "В результате чего допустил сваливание самолета на крыло и столкновение с поверхностью земли", - говорится в материалах следствия.

В момент крушения на борту воздушного судна находились 2 человека – командир и летчик-наблюдатель. Последний погиб, а пилот получил телесные повреждения различной степени тяжести.

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