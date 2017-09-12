Приговор вступил в силу.

Челябинский облсуд оставил без изменения приговор "кислотному маньяку" Игорю Самбулову, а также его подельникам Одилжону Хамраеву и Салохиддину Нематову. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее троица была признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью местной жительнице и ее сыну. Первое нападение произошло 10 октября 2015 года. 44-летнюю женщину подкараулили утром в подъезде дома и брызнули в лицо кислотой. Она получила химические ожоги лица, шеи и груди. 3 ноября напали на ее 21-летнего сына - облили кислотой и ударили электрошокером. Его госпитализировали с химическим ожогом и электротравмой.

Спустя две недели после второго нападения полицейские задержали двух 25-летних уроженцев Узбекистана, которых Самбулов якобы нанял для "кислотного дела". Последний был пойман позже по возвращении из Магнитогорска в южноуральскую столицу.

В марте 2017 года Самбулова отправили за решетку на 9 лет, Хамраеву - на 8 лет в ИК строгого режима, Нематову дали 2 года колонии-поселения. Мужчины пожаловались на чрезмерную суровость вердикта и просили снизить срок, однако суд оставил приговор в силе.

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