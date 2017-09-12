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В Ставрополе завели уголовное дело по 42 звонкам лжеминераСегодня в 19:00

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Досталось и другим городам.

В Ставрополе возбуждено уголовное по факту массового лжеминирования общественных зданий. За 11 сентября правоохранителям регионального центра поступило 42 сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в торгово-офисных, учебных и административных зданиях. Везде была проведена массовая эвакуация.

Так как все звонки были сделаны с одного телефонного номера, все 42 факта "минирования" объединены в одно производство по ч.1 ст.207 УК РФ. За заведомо ложное сообщение о теракте грозит до трех лет лишения свободы.

Расследование дела взято краевой прокуратурой на особый контроль, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

Волна телефонного "минирования" прокатилась по всей России. На Урале бомбы искали сразу в нескольких городах. В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ "Гринвич" и Южный автовокзал, а в Челябинске - пять торговых центров. В Перми 12 сентября и вовсе отменили занятия в школах - "из-за террористической угрозы". В Новом Уренгое взрывом угрожали ТЦ "Солнечный", досуговому центру "Ямал" и дому культуры "Октябрь". К счастью, ни в одном случае взрывных устройств обнаружено не было.

Предполагается, что данная акция приурочена к 16-й годовщине крупнейшего в истории человечества теракта. 11 сентября 2001 года смертники направили угнанные ими самолеты на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Ответственность за гибель более 3 000 человек взяла на себя террористическая сеть "Аль-Каида".

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