За убийство 9 человек.

12 сентября 2017 года Тверской областной суд приговорил к пожизненному заключению обвиненного в расстреле девяти человек Сергея Егорова.

"Суд пришел к мнению, что ему необходимо назначить пожизненное лишение свободы. Первые пять лет в тюрьме, дальше - в колонии",- цитирует судью ТАСС.

3 июня Егоров в садовом товариществе вблизи поселка Редкино Тверской области выпивал в компании нескольких человек. В ходе посиделок произошел словесный конфликт. Мужчина покинул собутыльников, но вскоре вернулся вооруженный охотничьим самозарядным ружьем и расстрелял 9 человек.

Вина Егорова была доказана показаниями очевидцев и заключениями экспертиз. Кроме того, мужчина, который был признан вменяемым, сам признался в содеянном, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что помимо пожизненного заключения суд постановил взыскать с "тверского стрелка" 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших.