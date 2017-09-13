×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Тверского стрелка" навсегда запрут за решеткойСегодня в 08:52

  • Текст

За убийство 9 человек.

12 сентября 2017 года Тверской областной суд приговорил к пожизненному заключению обвиненного в расстреле девяти человек Сергея Егорова.

"Суд пришел к мнению, что ему необходимо назначить пожизненное лишение свободы. Первые пять лет в тюрьме, дальше - в колонии",- цитирует судью ТАСС.

3 июня Егоров в садовом товариществе вблизи поселка Редкино Тверской области выпивал в компании нескольких человек. В ходе посиделок произошел словесный конфликт. Мужчина покинул собутыльников, но вскоре вернулся вооруженный охотничьим самозарядным ружьем и расстрелял 9 человек.

Вина Егорова была доказана показаниями очевидцев и заключениями экспертиз. Кроме того, мужчина, который был признан вменяемым, сам признался в содеянном, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что помимо пожизненного заключения суд постановил взыскать с "тверского стрелка" 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×